Villarreal-Napoli, settimo incrocio: i precedenti in Europa

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Villarreal-Napoli è una sfida che la storia europea ha lasciato in perfetto equilibrio. Su sei incroci ufficiali il bilancio parla di due vittorie per parte e due pareggi, e quella di stasera sarà dunque la settima volta che i due club si ritrovano uno di fronte all’altro. Il Villarreal è, peraltro, la squadra spagnola più affrontata dagli azzurri in gare ufficiali, mentre tra le straniere solo il Liverpool è stato incontrato più spesso, otto volte.

Il confronto, però, ha due facce diverse a seconda della competizione. In Europa League gli spagnoli sono imbattuti, con due successi e due pareggi, e l’ultimo precedente risale ai sedicesimi del 2015/16, quando il Villarreal passò il turno per 2-1 nel doppio confronto, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 1-1 a Napoli.