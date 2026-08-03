Ufficiale Conference League, sorteggiati i playoff: ecco chi affronterà l'Atalanta

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L'Atalanta affronterà una israeliana o una polacca, dipende da chi vincerà il terzo turno tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice.

L'Atalanta dovrà ancora attendere, ma intanto ha conosciuto chi saranno i possibili due avversari nel playoff di Conference League. A Nyon infatti si è tenuto il sorteggio, che ha stabilito che la Dea affronterà la vincente del terzo turno tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice: la prima squadra è israeliana, la seconda invece è polacca. Andata il 20 agosto a Bergamo, ritorno in trasferta il 27.

Thun / Víkingur R. - Borac / ML Vitebsk

Shamrock Rovers / Egnatia - KuPS Kuopio / U. Craiova

Tre Fiori / Drita - Flora Tallinn / Inter Escaldes

Lech Poznań / Klaksvík - Riga / Győri ETO

L. Red Imps / Omonia - Larne / Iberia Tbilisi

HJK / Motherwell - Freiburg

Ferencváros / Górnik Zabrze - Monaco

Inter Turku / Vaduz - Debrecen / Copenhagen

Benfica / Hearts - Paide / SK Rapid

CFR Cluj / Tromsø - Brighton

Žalgiris / Hajduk Split - Raków / Hammarby

Panathinaikos / CSKA 1948 - Hradec Králové / Beşiktaş

IFK Göteborg / Gent - Hibernian / Shkëndija

PAOK / Anderlecht - Brann / Apollon

Atalanta - H. Tel-Aviv / Katowice

Bohemians / Midtjylland - Rijeka / Ilves

Jagiellonia / Rangers - Jablonec / RFS

Valur / Nordsjælland - Sheriff / St. Gallen

Auda / Dinamo City - Pafos / Salzburg

Noah / Sion - Ajax / Shelbourne

Braga / Dinamo-Minsk - Beitar / Austria Wien

Twente / DAC 1904 - Dynamo Kyiv / Qarabağ

Getafe - Partizan / Tobol

Lugano / Runavík - M. Tel-Aviv / CSKA Sofia

