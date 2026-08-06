Conference League, i risultati del 3° turno: Ajax ok, Qarabag sconfitto

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Di seguito i risultati dell'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League. Spicca il successo dell'Hapoel Tel Aviv sul Katowice, con l'Atalanta spettatrice interessata. Fra le altre partite vince l'Ajax ma i lancieri non hanno ancora chiuso il discorso qualificazione col 3-1 agli irlandesi dello Shelbourne. Diverso il discorso dei connazionali del Twente che fanno sei gol al Dunajska Streda, uno di questi segnato da Marko Pjaca.

Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosovo) 1-4

Borac (Bosnia Erzegovina) - Vitebsk (Bielorussia) 1-0

Inter Club d'Escaldes (Andorra) - Flora (Estonia) 2-0

Riga (Lettonia) - Gyor (Ungheria) 1-0

Inter Turku (Finlandia) - Vaduz (Liechtenstein) 2-1

Zalgiris (Lituania) - Hajduk Spalato (Croazia) 2-5

Partizan (Serbia) - Tobol (Kazakistan) 3-0

Panathinaikos (Grecia) - CSKA 1948 (Bulgaria) 1-1

Ajax (Paesi Bassi) - Shelbourne (Irlanda) 3-1

Auda (Lettonia) - Dinamo City (Albania) 1-0

Noah (Armenia) - Sion (Svizzera) 2-2

Braga (Portogallo) - Dinamo Minsk (Bielorussia) 1-0

Valur (Islanda) - Nordsjaelland (Danimarca) 0-2

Sheriff (Moldavia) - San Gallo (Svizzera) 1-3

Hapoel Tel Aviv (Israele) - Katowice (Polonia) 2-0

Beitar (Israele) - Austria Vienna (Austria) 1-2

CFR Cluj (Romania) - Tromso (Norvegia) 0-5

Dinamo Kiev (Ucraina) - Qarabag (Azerbaigian) 1-0

Brann (Norvegia) - Apollon Limassol (Cipro) 0-1

Lugano (Svizzera) - NSI (Far Oer) 2-0

Rakow (Polonia) - Hammarby (Svezia) 0-0

HJK (Finlandia) - Motherwell (Scozia) 1-1

Hibernian (Scozia) - Shkendija (Macedonia del Nord) 2-1

IFK Goteborg (Svezia) - Gent (Belgio) 0-1

Paide Linnameeskond (Estonia) - Rapid Vienna (Austria) 1-4

Bohemians (Irlanda) - Midtjylland (Danimarca) 0-2

Debrecen (Ungheria) - Copenaghen (Danimarca) 0-3

Jablonec (Cechia) - RFS (Lettonia) 2-0

Rijeka (Croazia) - Ilves (Finlandia) 1-0

Twente (Paesi Bassi) - DAC Dunajska Streda (Slovacchia) 6-0