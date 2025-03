Primo tempo folle ad Atene: la Fiorentina riprende e quasi sorpassa il Panathinaikos, 2-2 al 45'

Concluso un emozionante primo tempo tra Panathinaikos e Fiorentina, risultato parziale di 2-2 nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. L'approccio della squadra viola alla partita è negativo e già dopo 4 minuti c'è da rincorrere, per via del vantaggio greco siglato da Swiderski. Al 18' il secondo colpo incassato dai viola: Terracciano è incerto nel ribattere un tiro di Djuricic e spalanca la via per il 2-0 a Maksimovic.

La squadra di Palladino però reagisce subito e un minuto più tardi accorcia con Beltran. Altri tre giri d'orologio e arriva pure il 2-2, firmato da Fagioli al suo primo gol con la Fiorentina. Se la metà inaugurale del primo tempo è pura elettricità e sussulti continui, nella seconda fase di frazione il ritmo cala e con esso pure le situazioni di pericolo, in prevalenza comunque costruite dai toscani. Ci sarebbe pure spazio per il sorpasso appena prima del recupero, con il gol di Moreno che però partiva da posizione di fuorigioco, segnalata dal VAR. E all'intervallo il punteggio è di 2-2.