ADL sul premio in memoria del padre: "Felice per La maison du vent di Yanghu"

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Aurelio De Laurentiis celebra il successo di La maison du vent, vincitore del premio cinematografico dedicato alla memoria del padre Luigi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, attraverso un messaggio sul suo profio X, ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto da "La maison du vent" di Auguste Bernard Kouemo Yanghu alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film si è aggiudicato il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi De Laurentiis, riconoscimento ideato da Aurelio De Laurentiis in memoria del padre Luigi, con il quale fondò Filmauro nel 1975. Di seguito le sue parole:

"Sono felice che "La maison du vent" del regista camerunense Auguste Bernard Kouemo Yanghu abbia vinto il Premio Venezia Opera Prima Leone del Futuro Luigi De Laurentiis, giunto alla 30a edizione. Grazie alla giuria presieduta da Carolina Cavalli e composta da Akinola Davies Jr. e Ted Hope, e alla produttrice cinematografica e Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Gabriella Buontempo, che ha consegnato il premio in memoria di mio padre Luigi".