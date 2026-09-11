Piccari: "Allegri, il Napoli vale di più: serve più calcio!"

vedi letture

Il direttore di Tmw Radio Marco Piccari ha scritto un post su X dopo il ko del Napoli di Allegri contro l'Arsenal: "Ha ereditato una squadra che non ha costruito. Non gli hanno fatto il mercato. La squadra è a fine ciclo. 4 partite è fioccano i Max alibi. La difesa ad Allegri è scesa in campo, se cominciava così Spalletti o Chivu sia che rumba. Il Napoli vale di più, serve più calcio".