Piccari: "Allegri, il Napoli vale di più: serve più calcio!"
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Il direttore di Tmw Radio Marco Piccari ha scritto un post su X dopo il ko del Napoli di Allegri contro l'Arsenal: "Ha ereditato una squadra che non ha costruito. Non gli hanno fatto il mercato. La squadra è a fine ciclo. 4 partite è fioccano i Max alibi. La difesa ad Allegri è scesa in campo, se cominciava così Spalletti o Chivu sia che rumba. Il Napoli vale di più, serve più calcio".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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