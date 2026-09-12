Capuano: "Niente sold-out con il Bologna, si respira un'aria strana a Napoli"

Capuano: "Niente sold-out con il Bologna, si respira un'aria strana a Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 15:00Dai social
di Daniele Rodia

Il giornalista Giovanni Capuano, sul suo profilo X, ha commentato la notizia riportata questa mattina da "Il Mattino" riguardo lo scarso numero di biglietti venduti per Napoli-Bologna in programma domani alle ore 18:00 al Maradona. I tagliandi staccati sono (ad oggi) circa 17 mila, che sommati agli abbonati portano i tifosi attesi per domani a 43 mila.

Numeri ben distanti dall'abitudine degli ultimi anni dei tifosi azzurri che con Conte lo scorso anno hanno toccato ogni record con numerosi sold-out. Ecco il commento del giornalista: "Il grande gelo del Maradona: solo undicimila biglietti venduti per Napoli-Bologna dopo vuoti contestazioni del match con l’Arsenal. Pesano anche i prezzi, ma si respira un’aria strana in torno al Napoli di Allegri".