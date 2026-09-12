Capuano: "Niente sold-out con il Bologna, si respira un'aria strana a Napoli"
Il giornalista Giovanni Capuano, sul suo profilo X, ha commentato la notizia riportata questa mattina da "Il Mattino" riguardo lo scarso numero di biglietti venduti per Napoli-Bologna in programma domani alle ore 18:00 al Maradona. I tagliandi staccati sono (ad oggi) circa 17 mila, che sommati agli abbonati portano i tifosi attesi per domani a 43 mila.
Numeri ben distanti dall'abitudine degli ultimi anni dei tifosi azzurri che con Conte lo scorso anno hanno toccato ogni record con numerosi sold-out. Ecco il commento del giornalista: "Il grande gelo del Maradona: solo undicimila biglietti venduti per Napoli-Bologna dopo vuoti contestazioni del match con l’Arsenal. Pesano anche i prezzi, ma si respira un’aria strana in torno al Napoli di Allegri".
Il grande gelo del Maradona: solo undicimila biglietti venduti per #NapoliBologna dopo vuoti contestazioni del match con l’Arsenal. Pesano anche i prezzi, ma si respira un’aria strana in torno al Napoli di #Allegri (#IlMattino) pic.twitter.com/KlEIg9N3zV— Giovanni Capuano (@capuanogio) September 12, 2026
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