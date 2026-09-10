Favasuli sui social: "Un sogno che si realizza l'esordio in Champions col Napoli"

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Costantino Favasuli ha scritto un post sui social dopo l'esordio in Champions League: "Un sogno che si realizza esordire in Champions League con questa maglia, in questo stadio, è un’emozione indescrivibile. Rimane il rammarico per il risultato, ma sono convinto che, tutti insieme, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Sempre uniti, sempre con la stessa fame".