Favasuli sui social: "Un sogno che si realizza l'esordio in Champions col Napoli"
Costantino Favasuli ha scritto un post sui social dopo l'esordio in Champions League: "Un sogno che si realizza esordire in Champions League con questa maglia, in questo stadio, è un’emozione indescrivibile. Rimane il rammarico per il risultato, ma sono convinto che, tutti insieme, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Sempre uniti, sempre con la stessa fame".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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