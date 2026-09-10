Video Arsenal, ritorno a Londra con la pancia piena: pizza dopo la vittoria contro il Napoli

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L’Arsenal festeggia il successo al Maradona contro il Napoli con una pizza prima del ritorno a Londra.

Cinque vittorie consecutive e un altro clean sheet per David Raya. L’Arsenal si gode così il successo ottenuto al Maradona contro il Napoli, al termine di una prestazione convincente che ha permesso ai Gunners di conquistare i primi tre punti della stagione in Champions League. E dopo il fischio finale c’è stato spazio anche per una curiosa scena immortalata dalle telecamere di Mediaset: il portiere spagnolo è stato ripreso mentre usciva dallo stadio con una pizza in mano, forse per lo zampino di Calafiori o semplicemente per celebrare nel modo migliore una trasferta positiva.

Raya e i compagni scelgono la pizza prima del ritorno a Londra

Raya, come altri giocatori dell’Arsenal, ha deciso di concludere la serata napoletana con uno dei simboli della cucina italiana più conosciuti al mondo. Una cena speciale prima del rientro a Londra, dove la squadra è tornata per preparare il prossimo impegno di Premier League. Con la soddisfazione per i tre punti conquistati in Champions e, evidentemente, anche con la pancia piena.