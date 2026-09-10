Napoli-Arsenal, Capuano: “2T negli ultimi 30 metri. Allegri deve adeguarsi al calcio europeo”

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Dopo il ko per 0-1 contro l’Arsenal, Giovanni Capuano analizza l’atteggiamento del Napoli e punta il dito sulla gestione della ripresa.

La sconfitta contro l’Arsenal lascia al Napoli più di qualche interrogativo, soprattutto per il modo in cui gli azzurri hanno interpretato il secondo tempo. Al Maradona, nella prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, decide il gol di Odegaard al 75’, per lo 0-1 finale. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, ha analizzato la prestazione del Napoli sui propri canali social, pubblicando anche una grafica sulle posizioni medie dei calciatori azzurri: “Le posizioni medie dei giocatori del Napoli. Secondo tempo chiusi negli ultimi trenta metri, attesa passiva puntando solo a rompere il gioco dell’Arsenal. Troppo poco. Allegri ha sette partite per provare a fare i 13/14 punti che servono per garantirsi playoff da ‘testa di serie’. Per farlo, però, deve adeguarsi al calcio che si gioca in Champions League”.

Capuano: “Attesa passiva, troppo poco”

La riflessione del giornalista si concentra dunque sull’atteggiamento del Napoli nella ripresa, con la squadra progressivamente schiacciata negli ultimi trenta metri e più concentrata sull’interruzione del gioco dell’Arsenal che sulla costruzione della propria manovra offensiva. Per Capuano, un approccio del genere non è sufficiente in Champions League, soprattutto in vista delle prossime sette gare della Fase Campionato. Il Napoli dovrà infatti conquistare 13-14 punti per garantirsi l’accesso ai playoff da testa di serie e, secondo il giornalista, per raggiungere questo obiettivo Allegri dovrà modificare il modo di interpretare le partite europee.