Fabregas modello vincente, Pistocchi: “I tecnici italiani provino ad imitarlo!”
Il Como si prende subito la scena in Champions League con una super prestazione. Al debutto assoluto in una competizione europea, i lariani dominano il Lipsia e si impongono 4-1 contro il Lipsia: Baturina sblocca il risultato al 15’, Douvikas raddoppia al 38’ e Diao cala il tris al 9’ della ripresa. La rete di Maksimovic al 13’ riaccende solo momentaneamente le speranze dei tedeschi, prima del definitivo 4-1 firmato da Perrone al 45’ del secondo tempo.
Como, notte storica in Champions League: Pistocchi esalta Fabregas
Una prestazione che ha conquistato anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che sui propri canali social ha esaltato il lavoro di Cesc Fabregas: “Il Como è una meraviglia e l’unica italiana a vincere: al debutto in Champions batte 4-1 il Lipsia, e lo fa giocando un calcio spettacolare. Identità, mentalità, qualità, personalità: speriamo che i nostri allenatori cerchino di imitare Fabregas, anche se secondo Capello non dovrebbero farlo”.
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