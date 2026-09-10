Fabregas modello vincente, Pistocchi: “I tecnici italiani provino ad imitarlo!”

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Una notte storica per il Como, che travolge il Lipsia 4-1. La squadra di Fabregas raccoglie anche gli elogi di Maurizio Pistocchi.

Il Como si prende subito la scena in Champions League con una super prestazione. Al debutto assoluto in una competizione europea, i lariani dominano il Lipsia e si impongono 4-1 contro il Lipsia: Baturina sblocca il risultato al 15’, Douvikas raddoppia al 38’ e Diao cala il tris al 9’ della ripresa. La rete di Maksimovic al 13’ riaccende solo momentaneamente le speranze dei tedeschi, prima del definitivo 4-1 firmato da Perrone al 45’ del secondo tempo.

Como, notte storica in Champions League: Pistocchi esalta Fabregas

Una prestazione che ha conquistato anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che sui propri canali social ha esaltato il lavoro di Cesc Fabregas: “Il Como è una meraviglia e l’unica italiana a vincere: al debutto in Champions batte 4-1 il Lipsia, e lo fa giocando un calcio spettacolare. Identità, mentalità, qualità, personalità: speriamo che i nostri allenatori cerchino di imitare Fabregas, anche se secondo Capello non dovrebbero farlo”.