Compleanno in casa Napoli: Lucca compie gli anni, gli auguri del club

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Compleanno in casa azzurra. Lorenzo Lucca compie 26 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 10 settembre del 2000 a Moncalieri. A Lucca vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Lucca conta 27 presenze in azzurro e due gol. Con il Napoli ha vinto una Supercoppa Italiana. Buon compleanno Lorenzo!