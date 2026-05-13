Alvino attacca Butti: "Gestione calendari un fallimento totale, dilettanti allo sbaraglio!"

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Dilettanti allo sbaraglio! Calcio italiano alla frutta! Così Carlo Alvino scrive del caos calendari

Dilettanti allo sbaraglio! Calcio italiano alla frutta! Così Carlo Alvino scrive del caos calendari: "La gestione del calendario di Serie A sotto la guida di Andrea Butti, Head of Competitions della Lega, si sta rivelando un fallimento totale, specchio di una palese inadeguatezza manageriale e di una totale assenza di visione strategica.

Diversi i punti chiave che evidenziano l’incapacità strutturale nella gestione del suo ruolo:

Totale assenza di programmazione

Cambi continui: Date e orari stravolti a ridosso dei match.

Tifosi ignorati: Impossibile pianificare trasferte per famiglie e club.

Danno economico: Logistica dei club penalizzata da scelte dell’ultimo minuto.

Mancanza di tutela per i club europei

Zero tutele: Squadre italiane penalizzate nei recuperi prima dei turni europei.

Svantaggio competitivo:

Calendari asfittici che logorano gli atleti rispetto alle rivali estere

Casi limite: Gestione dilettantistica dei rinvii per maltempo o impegni di

Supercoppa.

Incompetenza comunicativa e

decisionale

Scarica barile: Mancanza di leadership nel mediare tra club e televisioni.

Ostaggio delle TV: Palinsesti spezzettati senza alcuna logica sportiva.

Arroganza istituzionale: Difesa pubblica di scelte indifendibili davanti a proteste unanimi. La Serie A ha bisogno di un manager capace di imporre riforme e programmazione, non di un burocrate che naviga a vista distruggendo la regolarità del campionato e la passione dei tifosi".