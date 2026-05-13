Alvino attacca Butti: "Gestione calendari un fallimento totale, dilettanti allo sbaraglio!"
Dilettanti allo sbaraglio! Calcio italiano alla frutta! Così Carlo Alvino scrive del caos calendari: "La gestione del calendario di Serie A sotto la guida di Andrea Butti, Head of Competitions della Lega, si sta rivelando un fallimento totale, specchio di una palese inadeguatezza manageriale e di una totale assenza di visione strategica.
Diversi i punti chiave che evidenziano l’incapacità strutturale nella gestione del suo ruolo:
Totale assenza di programmazione
Cambi continui: Date e orari stravolti a ridosso dei match.
Tifosi ignorati: Impossibile pianificare trasferte per famiglie e club.
Danno economico: Logistica dei club penalizzata da scelte dell’ultimo minuto.
Mancanza di tutela per i club europei
Zero tutele: Squadre italiane penalizzate nei recuperi prima dei turni europei.
Svantaggio competitivo:
Calendari asfittici che logorano gli atleti rispetto alle rivali estere
Casi limite: Gestione dilettantistica dei rinvii per maltempo o impegni di
Supercoppa.
Incompetenza comunicativa e
decisionale
Scarica barile: Mancanza di leadership nel mediare tra club e televisioni.
Ostaggio delle TV: Palinsesti spezzettati senza alcuna logica sportiva.
Arroganza istituzionale: Difesa pubblica di scelte indifendibili davanti a proteste unanimi. La Serie A ha bisogno di un manager capace di imporre riforme e programmazione, non di un burocrate che naviga a vista distruggendo la regolarità del campionato e la passione dei tifosi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Pisa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro