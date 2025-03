Alvino: "Billing evita il 'furto'. La gara l'ha fatta il Napoli che è tornato quello caz*zuto!"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profio X, ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter: "Billing evita una beffa, calcisticamente parlando sarebbe stato furto, una rapina, uno scippo. Sì perché se avesse vinto l’Inter con la miseria di un solo tiro in porta e con un atteggiamento in campo da fare invidia al Milan di Nereo Rocco, per non parlare poi della decisione di non concedere un netto calcio di rigore al Napoli per il fallo di mano di Dumfries, stasera di questo staremmo parlando.

Di un “furto” calcistico. Di una vittoria dell’Inter non certo figlia della prestazione. La prestazione invece l’ha fatta il Napoli, dall’inizio alla fine. Da questa partita esce fuori, anzi ritorna, il Napoli che avevamo ammirato fino a fine gennaio. Un Napoli cazzuto e pronto a vendere cara la pelle. Stanno tornando anche gli infortunati. E chi entra a partita in corso lo fa nel modo giusto. I segnali sono tutti positivi. Nessun rammarico. Il viaggio è lungo ma resta bellissimo. Salite a bordo e vi divertirete! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".