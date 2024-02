Alvino polemico: "Su Osimhen narrazione tossica per destabilizzare ambiente!"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social commentando le ultime sul ritorno di Osimhen dall'Africa

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social commentando le ultime sul ritorno di Osimhen dall'Africa: "La "narrazione tossica" sul ritorno di Osimhen ha avuto gli effetti desiderati... la disinformazione ed il sensazionalismo colpiscono soprattutto nei momenti di difficoltà ... puntualmente in tanti ci cadono, in tanti ci ricamano e le divisioni si acuiscono... la cosa che fa rabbia è che non è la prima volta che accade, non sarà l'ultima, eppure si continua a precipitare in questa trappola destabilizzatrice ... quando impareremo la lezione? Solo uniti si vince, ed uniti noi napoletani siamo imbattibili!".