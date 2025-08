Alvino saluta Simeone: "Grazie per aver dato tutto, sei stato simbolo di lotta"

Il giornalista Carlo Alvino saluta Giovanni Simeone, appena passato al Torino, sui social: "Ciao Cholito. Napoletano! Con il tuo senso di appartenenza, la tua passione e quel cuore grande che hai messo in ogni partita, hai scritto pagine indimenticabili nella storia del Napoli. Ci hai regalato emozioni e momenti che porteremo sempre con noi. Sei stato più di un calciatore: sei stato un simbolo di lotta e di amore per questi colori. Grazie per aver dato tutto per la maglia azzurra. Ovunque andrai, porterai un pezzo di Napoli con te, e Napoli, nel suo grande cuore, terrà sempre un posto speciale per te!".

Pochi minuti fa è arrivato il classico 'Here we go' di Fabrizio Romano che su X ha svelato tutti i dettagli dell'operazione: "Gio Simeone lascia il Napoli e si unisce al Torino con un accordo da 8 milioni di euro, inclusi i bonus. Oggi viaggia verso Torino per le visite mediche e la firma del contratto dopo che i colloqui diretti con l'allenatore Baroni si sono rivelati fondamentali per concludere l'affare".