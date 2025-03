Video Anche Juan Jesus si allena nel giorno di riposo: "No day off"

Antonio Conte dopo la gara contro l'Inter ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, ma alcuni calciatori hanno preferito non rimanere fermi e allenarsi comunque. Oltre Noah Okafor, che ha postato sui social una foto a Castel Volturno in palestra, anche Juan Jesus ha pubblicato una story su Instagram mentre corre al tapis roulant. "No day off", scrive il brasiliano, alcuni azzurri sembrano davvero non voler fermarsi neanche nei giorni di pausa.