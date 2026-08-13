Rafa Marin infiamma i social: "Sono pronto e più forte che mai, dimostrerò in campo!"

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Rafa Marin resta a Napoli, anche con un ruolo in questo momento di primo piano, ed è carico sui social

Rafa Marin è carico. Il difensore spagnolo inizierà la stagione da titolare contro il Genoa ed ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi del Napoli attraverso i propri canali social, alla vigilia di una stagione speciale come quella del Centenario del club. Parole cariche di determinazione quelle del difensore spagnolo, che arrivano in un momento in cui il suo nome era stato accostato più volte al calciomercato in uscita, ma che non solo resterà: avrà anche un ruolo di primo piano almeno in questa fase iniziale.

Rafa Marin, il messaggio sui social

Questo il messaggio pubblicato dal centrale ex Real Madrid e Villarreal in cerca della consacrazione in maglia azzurra: "Sta per iniziare una stagione unica, quella del Centenario, e la sentiamo tutti così. Voglio aiutare questo grande club e voglio fare la storia insieme alla squadra. Per questo sono venuto per restare, con un sogno da realizzare, per lottare fino in fondo per questa maglia e per tutta la gente che ama il Napoli. Prima di tutto. Queste non sono belle parole. Sono fatti, lavoro e impegno. Questo è il mio obiettivo fin dal primo giorno di pre-season. Mi sento più forte che mai, mi sento pronto e ho una voglia enorme di dimostrarlo in campo. Qui siamo venuti per dare il nostro contributo, per competere e per crescere insieme. Il Napoli viene prima di tutto e di tutti. Andiamo!!", il messaggio su Instagram che fotografa la grande occasione che avrà in questo inizio di stagione.