Foto Lukaku saluta Napoli sui social: il messaggio d'amore e riconoscenza del belga

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Romelu Lukaku da ieri è un nuovo giocatoe del Fenerbahce ed oggi ha voluto salutare Napoli e i tifosi azzurri attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social. Parole cariche di affetto e riconoscenza per l'esperienza vissuta in maglia azzurra, che l'attaccante belga ha voluto condividere con i suoi followers Questo il messaggio di Lukaku, tradotto in italiano: "Caro Napoli, grazie per avermi fatto sentire a casa! Grazie per aver creduto in me in un momento in cui avevo le spalle al muro… Abbiamo fatto cose straordinarie insieme e le custodirò per sempre. Forza Napoli sempre 🩵"

Un saluto breve ma intenso, in cui Big Rom ripercorre idealmente la propria esperienza partenopea, sottolineando in particolare la fiducia ricevuta dal club in un momento complicato della sua carriera — un chiaro riferimento alla difficile situazione con il Chelsea che ne aveva frenato l'approdo a Napoli, poi sbloccata proprio grazie alla scelta del club di De Laurentiis di puntare su di lui nonostante le difficoltà. Il messaggio si chiude con il grido che ogni tifoso azzurro conosce bene: "Forza Napoli sempre", accompagnato dal cuore celeste, colore simbolo della città e della squadra.