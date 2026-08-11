Compleanno Allegri: arrivano gli auguri social di Milan e Juventus

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“Tanti auguri Max”. Con questo messaggio sui social, la Juventus ha voluto celebrare il compleanno di Massimiliano Allegri. Anche il Milan, altro ex club dell’attuale allenatore del Napoli, ha dedicato un pensiero al tecnico rossonero: “I migliori auguri, Massimiliano Allegri”. Un doppio omaggio da parte delle due società che hanno segnato importanti tappe della carriera dell’allenatore toscano.

Allegri compie 59 anni

Oggi Allegri spegne 59 candeline e festeggia il suo primo compleanno da allenatore del Napoli, dove è arrivato raccogliendo l’eredità di Antonio Conte. Juventus e Milan, dunque, non hanno dimenticato il tecnico e hanno scelto di rivolgergli pubblicamente i propri auguri attraverso i rispettivi canali social. Un gesto che testimonia il legame ancora esistente tra Allegri e i suoi due vecchi club, con cui ha vissuto alcune delle esperienze più significative della sua carriera.

A mezzanotte sui social erano arrivati anche gli auguri del presidente Aurelio De Laurentiis: "Tanti auguri azzurri Max! Stai imparando a conoscere la mia famiglia e quella cazzutissima del Napoli. Vedrai che insieme potremo lavorare intensamente".