Auriemma: "Lucca ha spento i fischi, i conigli ci mettono un attimo a cambiare idea"

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Auriemma esalta Lucca dopo la doppietta all'Aris e replica duramente alle critiche ricevute.

Raffaele Auriemma interviene sui social dopo la doppietta realizzata da Lorenzo Lucca nell'amichevole del Napoli contro l'Aris Salonicco. Il giornalista sottolinea come i due gol abbiano permesso all'attaccante di diventare il miglior marcatore azzurro del ritiro precampionato, tornando anche sulle critiche ricevute per aver difeso in precedenza le qualità del centravanti e aver invitato a concedergli tempo.

Auriemma: "I conigli ci mettono un attimo a cambiare idea"

Questo il messaggio integrale pubblicato dal giornalista attraverso il proprio account social: "E quindi Lorenzo Lucca con la doppietta all’Aris diventa il miglior marcatore del Napoli nel ritiro precampionato. Ora diventerebbe per me molto soddisfacente riempire di melma quella mandria di ebeti che hanno provato ad offendermi e screditarmi professionalmente, avendo difeso la bontà del calciatore per poi chiedere a tutti di pazientare. Ma ci ha pensato lui, con i due gol in pochi minuti, a spegnere i fischi con i quali era stato accolto al suo ingresso in campo, per poi trasformarli in applausi a scena aperta. Perché i conigli ci mettono un attimo a cambiare idea nel tentativo di nascondere ciò che sono: indegni."