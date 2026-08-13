Foto Alisson Santos scrive ai tifosi dopo il ritiro: "Vi sono davvero grato per l'affetto"

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Alisson traccia un bilancio della preparazione estiva del Napoli e ringrazia i tifosi per il sostegno. Ora testa al debutto in Serie A contro il Genoa.

Si è conclusa la preparazione estiva del Napoli, che adesso può concentrare tutte le proprie attenzioni sull'esordio in campionato contro il Genoa. Dopo l'ultima vittoria davanti al pubblico azzurro, Alisson Santos ha affidato ai social un messaggio per salutare il ritiro e soprattutto ringraziare i sostenitori che hanno accompagnato la squadra durante gli allenamenti: "Abbiamo concluso la nostra preparazione precampionato con una vittoria davanti ai nostri tifosi!".

Alisson Santos: "Grazie a tutti i napoletani"

L'attaccante brasiliano ha poi sottolineato il grande affetto ricevuto durante la preparazione: "Grazie a tutti i napoletani che sono venuti a sostenerci ad ogni allenamento, ogni giorno: vi sono davvero grato per l'affetto che ci avete dimostrato!". Archiviato il precampionato, per Alisson e il Napoli è già tempo di pensare alla Serie A: "Ora è il momento di dare il via al campionato e di andare alla conquista del nostro obiettivo!".