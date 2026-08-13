Foto Polemiche a Bari: "Le maglie sono identiche a quelle del Napoli"

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La presentazione sui canali digitali dei kit da gara del Bari per la stagione 2026/27 ha scatenato un'accesa polemica tra la tifoseria pugliese. A far discutere non è stata soltanto la decisione della società di svelare le nuove divise esclusivamente sui propri social network, evitando un evento dal vivo con i sostenitori, ma soprattutto la scelta delle combinazioni cromatiche adottate. Il clima attorno alla gestione della famiglia De Laurentiis rimane molto teso da tempo, e la scelta dei colori per la seconda e la terza maglia ha riacceso le contestazioni: molti sostenitori hanno infatti ravvisato eccessive ed evidenti somiglianze con le divise ufficiali del Napoli, l'altro club controllato dalla medesima proprietà partenopea.

Le reazioni dei tifosi: "Scelta inopportuna, sembrano le divise azzurre"

L'attenzione dei sostenitori biancorossi, come evidenziato dalle cronache locali de La Repubblica, si è concentrata in particolare sulla terza divisa. La tonalità ottanio/petrolio selezionata dallo sponsor tecnico Erreà è stata interpretata dalla piazza come un diretto richiamo ai colori sociali del Napoli, percepito nell'ambiente pugliese come il club maggiormente privilegiato dalla presidenza. La pioggia di commenti negativi ha travolto i canali ufficiali della società, tra accuse di provocazione e diffuse richieste di chiarimento.