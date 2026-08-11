Video Compleanno Allegri, discorso alla squadra: "3 giorni di festa e poi inizia il divertimento!"

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Giornata di festa a Castel di Sangro. Massimiliano Allegri compie oggi 59 anni e il Napoli ha voluto celebrare l'occasione pubblicando un video in cui il tecnico livornese spegne le candeline, in un momento conviviale condiviso con la squadra nel cuore del ritiro estivo. Nato l'11 agosto 1967 a Livorno, Allegri vive così il suo primo compleanno da allenatore azzurro, arrivato in un momento cruciale della preparazione: a undici giorni dal debutto in campionato contro il Genoa, con la squadra al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi di formazione, soprattutto in difesa.

Il messaggio di Allegri davanti alla squadra

Davanti a ben quattro torte, il tecnico del Napoli ha voluto fare dei ringraziamenti prima di spegnere le candeline: "E' il momento di spegnere le candeline. Però colgo l'occasione per ringraziare tutti, siamo arrivati alla fine del ritiro. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a lavorare. Ragazzi, domani è l'ultimo giorno, 3 giorni di festa e poi dopo iniziamo la stagione che è quello il divertimento", il messaggio di un Allegri sorridente.