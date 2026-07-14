Video Il Grimsby Town sceglie Napoli! Svelate nuove maglie ispirate alla cultura italiana

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Dopo il Trabzonspor, Napoli conquista anche il Grimsby Town: il club inglese presenta le nuove maglie tra le vie della città

Napoli continua a essere scelta come palcoscenico internazionale anche nel mondo del calcio. Dopo il Trabzonspor, che nelle scorse settimane aveva presentato le nuove maglie per la stagione successiva scegliendo come sfondo i luoghi più iconici della città, anche il Grimsby Town ha deciso di affidarsi al fascino partenopeo. Il club turco, dove ha militato Marek Hamsik dal 2021 al 2023, aveva realizzato uno shooting tra i vicoli del centro storico e gli angoli più caratteristici di Napoli, valorizzando il legame tra calcio e cultura locale.

Grimsby Town, la nuova maglia ispirata all’Italia presentata a Napoli

Anche il Grimsby Town, promosso in questa stagione in League One, terza serie del calcio inglese, ha scelto Napoli per la presentazione della nuova divisa della stagione 2026-2027. Il club inglese ha realizzato nella città partenopea le immagini ufficiali della maglia, ispirata alla cultura italiana, e ha girato un video promozionale tra le strade e i luoghi simbolo del capoluogo campano, confermando il forte richiamo internazionale dell’immagine di Napoli.