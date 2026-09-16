Auriemma scettico sulla scelta del Napoli: “Perché rinunciare a Rao per trattenere Lang?”

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Raffaele Auriemma, attraverso un post pubblicato su X, torna sulle scelte di mercato del Napoli e in particolare sulla decisione di cedere in prestito Rao al Pisa, mettendola in relazione con la permanenza di Noa Lang. Il giornalista apre il suo intervento con una domanda molto netta: “Ancora mi chiedo perché. Perché il Napoli ha rinunciato ad un talento come Rao cedendolo in maniera anche sbrigativa al Pisa? Sbattuto in prestito in serie B, per trattenere Noa Lang che si sapeva essere uno spirito inquieto e del quale il club adesso si libererebbe ben volentieri".

Napoli, Auriemma critica la scelta Rao-Lang e chiama in causa Manna: “Perché non ci avete pensato?”

E Ancora: "Il suo carattere era ben noto, quindi, andava ceduto questa estate per dare fiducia a Rao. Con i soldi della cessione dell’olandese si poteva prendere quel centrocampista che tanto servirebbe ad Allegri. Il posto in lista ci sarebbe stato perché Rao è un classe 2006, quindi sarebbe stato inserito nell’elenco degli Under. Perché non ci avete pensato, Giovanni Manna?".