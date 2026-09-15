Pistocchi: “Inter, Roma e Como in prima fila. Juve, Milan e Napoli si scanneranno per il 4° posto”

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Maurizio Pistocchi analizza la corsa al vertice e al 4° posto dopo 4 giornate di Serie A: Juventus, Milan e Napoli si contendono un posto in Champions.

Dopo le prime quattro giornate di Serie A, Maurizio Pistocchi ha fatto il punto sul campionato attraverso i propri canali social, tracciando la sua griglia per la corsa al vertice e alla qualificazione in Champions League. Il giornalista ha sottolineato come le sue previsioni iniziali siano state finora rispettate, con Inter, Como e Roma protagoniste, mentre la Juventus è stata frenata dalla sconfitta contro il Sassuolo: “Dopo le prime 4 giornate, le mie previsioni per questo campionato - Inter, Como, Roma - sono state finora rispettate. Manca la Juve, che la sconfitta di Sassuolo ha ributtato nel purgatorio della classifica, a quota 7 e a -5 dalle capoliste. Sulla Juve e sul suo allenatore si è parlato troppo, anche da chi avrebbe mille motivi per stare zitto, senza che si considerassero le notevoli problematiche attuali: basti pensare che a Sassuolo c'erano ben 9 assenti, di cui almeno 3 titolari. Questo detto, è evidente che ci sono problemi sinora irrisolti, ma la vera domanda è: sono risolvibili o no? Personalmente, trovo che il problema più evidente sia che nessuno degli attaccanti a disposizione è quello che veramente servirebbe, neppure il simpatico Woltemade, e mi domando come mai gli uomini mercato della Signora non abbiano puntato decisamente su Sorloth, Pellegrino o un profilo più aderente alle richieste del tecnico, una prima punta fisica che riempia l'area e crei spazi per i centrocampisti. Mah...”.

Pistocchi sulla Juventus: “La vedo dura per la Champions”

Pistocchi ha poi analizzato le possibilità della Juventus di conquistare un posto in Champions League, difendendo anche l'atteggiamento mostrato dalla squadra nella sconfitta contro il Sassuolo: “Certo, prendere un gol come quello segnato da Adzic al 93' fa rabbia, ma in ogni caso preferisco una squadra che gioca per vincere a una che ha paura di perdere. Il vero dubbio, a questo momento, è però un altro: con questo organico, la Juventus può centrare la qualificazione alla Champions? Forse, se l'ambiente avrà pazienza e fiducia, ma la vedo dura: Juve, Milan e Napoli si scanneranno tra di loro per il 4° posto che significa soldi e prestigio”.