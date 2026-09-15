Foto Noa Lang enigmatico: messaggio criptico postato sui social

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Noa Lang pubblica una Instagram Stories dal contenuto enigmatico dopo il confronto avuto con Allegri prima della sfida contro l'Arsenal.

Un messaggio che lascia spazio a diverse interpretazioni. Noa Lang ha pubblicato una Instagram Stories sul proprio profilo social con una frase enigmatica: “Piacere a tutti è un lavoro da pagliacci”. L'attaccante olandese è reduce dal duro confronto avuto con Massimiliano Allegri durante un allenamento precedente alla sfida di Champions League contro l'Arsenal, ma non è possibile stabilire se il messaggio sia legato a quell'episodio o se si tratti semplicemente di una citazione. Lang, nell'ultima gara di campionato contro il Bologna, è partito dalla panchina nonostante l'assenza di Alisson, ma il suo ingresso nella ripresa ha mostrato segnali interessanti, con l'esterno apparso attivo e coinvolto nella manovra.

Noa Lang, messaggio enigmatico sui social

Il futuro dell'olandese era stato al centro delle valutazioni del Napoli durante il mercato estivo. Il club ha preso in considerazione le offerte arrivate per il giocatore, ritenendole però non adeguate al suo valore e decidendo così di mantenerlo in rosa. Ora l’ex PSV è chiamato a ritagliarsi maggiore spazio nelle gerarchie di Allegri. Nel frattempo, il suo ultimo messaggio sui social alimenta le interpretazioni, senza però chiarire a chi o a cosa fosse effettivamente rivolto.