Favasuli, Mancini lo segue ma la convocazione potrebbe slittare: il motivo
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso un post pubblicato su X si è soffermato sul momento di Costantino Favasuli, sempre più al centro dell’attenzione dopo le ultime prestazioni. «Tutti pazzi per Costantino Favasuli: Allegri sta pensando di lanciarlo titolare a Firenze; mentre Mancini lo segue per la Nazionale anche se potrebbe lasciare lui e Cisse a Baldini, visto che l’Italia Under 21 si gioca la qualificazione all’Europeo contro la Polonia», scrive Schira.
Il giovane calciatore, dunque, potrebbe presto avere una nuova occasione importante anche con la maglia del Napoli. Massimiliano Allegri starebbe infatti valutando la possibilità di schierarlo dal primo minuto nella trasferta contro la Fiorentina, una gara dal significato particolare anche per il passato di Favasuli.
Parallelamente cresce l’attenzione attorno al giocatore anche in chiave azzurra. Secondo quanto riferito da Schira, Roberto Mancini lo starebbe seguendo per la Nazionale maggiore, anche se gli impegni dell’Under 21 potrebbero incidere sulle scelte immediate. Il ct potrebbe infatti lasciare Favasuli e Cisse a disposizione di Baldini in vista della delicata sfida contro la Polonia, decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo.
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