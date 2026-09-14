Auriemma: "In una frase di Allegri c'è il motivo del rilancio di un campione"
Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna. Al centro della sua analisi la prestazione di Kevin De Bruyne, indicato come il trascinatore della squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole:
"«De Bruyne, per l’età che ha, va gestito»: in questa frase di Allegri c’è la spiegazione del rilancio del Napoli e del suo campione. Non più il calciatore annoiato e appesantito dell’anno scorso: ora in campo non passeggia, corre, combatte, suggerisce, tira, incita. Un esempio per tutto il Napoli, che contro il Bologna ha preso per mano e portato a vincere una partita complicata. No, non è il De Bruyne di dieci anni fa, ma è ancora il condottiero di personalità che permetterà al Napoli di vivere un’altra stagione da protagonista".
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