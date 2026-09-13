Politano sui social: "Era importante rialzarsi e vincere"

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Politano celebra il successo sul Bologna: "Era importante rialzarsi e vincere".

Matteo Politano ha affidato ai social il suo commento dopo la vittoria del Napoli per 1-0 contro il Bologna al Maradona. Un successo importante per gli azzurri, che sono tornati a conquistare i tre punti dopo le ultime sconfitte e hanno ottenuto la prima vittoria casalinga della stagione.

Politano: "Per crescere e migliorare c'è sempre tempo"

L'esterno azzurro ha sottolineato l'importanza di rialzarsi immediatamente, ribadendo allo stesso tempo la necessità di continuare a lavorare per migliorare nel corso della stagione: "Era importante rialzarsi e vincere. Per crescere e migliorare c’è sempre tempo e ce la metteremo tutta per farlo".