Favasuli spacca-partita, Giuliani: "Felice gioventù che manca tanto al Napoli"

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Fulvio Giuliani commenta la vittoria del Napoli sul Bologna ed elogia l’entusiasmo e la freschezza portati in campo da Favasuli

Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna. Nel suo intervento ha sottolineato la confusione mostrata dagli azzurri, ma anche la crescita nella ripresa e l’impatto positivo di Costantino Favasuli. Di seguito le sue parole: "Si doveva vincere e si è vinto. Punto. Tanta confusione, ma anche un secondo tempo di voglia e ritmo. Vittoria strameritata, e molto allegriana, ma in un mare di confusione. Favasuli non sarà mai Garrincha, ma getta in campo quell’entusiasmo e felice gioventù che manca così tanto a questa squadra".

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