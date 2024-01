Auriemma su Rapuano: "Arbitraggio scandaloso, rosso a Simeone una vergogna!"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando la finale di Supercoppa Italiana e in modo particolare l'arbitraggio di Rapuano

"L'Inter è una formazione attualmente meglio attrezzata del Napoli che avrebbe, però, meritato di andare ai calci di rigore per l'assegnazione della Supercoppa: la squadra di Mazzarri ha dovuto giocare per 37 minuti in 10 uomini a causa della vergognosa espulsione di Simeone per mano del pessimo arbitro Rapuano. Un arbitraggio scandaloso, l'ennesimo in questa stagione e rispetto al quale vedremo ancora una volta la solita reazione del designatore Rocchi che sgriderà il direttore di gara di turno. In attesa del prossimo episodio senza che nel mondo dei fischietti possa mai cambiare qualche cosa".