Schira: "Possibile aumento di stipendio per Manna, i dettagli"
Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Manna attraverso un post pubblicato su X: “I piani del Napoli non cambiano: il club vuole continuare con Giovanni Manna, legato agli azzurri da un contratto fino al 2029”.
Secondo Schira, Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli considerano il direttore sportivo una figura centrale nel progetto tecnico e societario del Napoli. Per questo motivo, non è escluso anche un adeguamento economico del contratto: “Possibile aumento di stipendio per Manna, che attualmente percepisce circa 400mila euro a stagione”.
#Napoli’s Plans don’t change: they want to keep the sporting director Giovanni #Manna, who has a contract until 2029. Expected a possible increase in salary for Manna, who currently earns 0,4M/year. DeLaurentiis and Chiavelli consider Manna a key-factor of the project. #transfers https://t.co/Xa9BfHX88q— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 13, 2026
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