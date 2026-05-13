Schira: "Possibile aumento di stipendio per Manna, i dettagli"

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Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Manna attraverso un post pubblicato su X

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Manna attraverso un post pubblicato su X: “I piani del Napoli non cambiano: il club vuole continuare con Giovanni Manna, legato agli azzurri da un contratto fino al 2029”.

Secondo Schira, Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli considerano il direttore sportivo una figura centrale nel progetto tecnico e societario del Napoli. Per questo motivo, non è escluso anche un adeguamento economico del contratto: “Possibile aumento di stipendio per Manna, che attualmente percepisce circa 400mila euro a stagione”.