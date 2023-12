Azzi: "Napoli-Inter? Massa non aspetta il Var, alza la voce e nessuno lo contraddice"

Dopo la trasmissione Open Var con gli audio di quanto accaduto tra gli arbitri durante Napoli-Inter, il giornalista Marco Azzi, penna di Repubblica, ha scritto un post sui social.

"Molto interessanti i dialoghi arbitro-Var in Napoli-Inter. Massa non aspetta di sapere cosa hanno visto i colleghi sui monitor, ma alza la voce per rafforzare la bontà della sua scelta di campo. A quel punto per i colleghi diventa più difficile contraddirlo: infatti non lo fanno".