Cagliari, Gaetano riabbraccia i tifosi: "Felice di essere tornato"

Gianluca Gaetano è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari: il centrocampista classe 2000 lascia il Napoli e ritorna in rossoblu due mesi dopo la fine dell'ultimo prestito. Così Gaetano ha salutato i suoi nuovi tifosi sui social: "Sono molto felice di essere tornato al Cagliari e voglio ringraziare tutti per il grandissimo affetto ricevuto in questi due mesi. Forza Cagliari!".