Capuano contro i criteri Fifa: "Profondamente ingiusti e penalizzanti per l’Europa"

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Il giornalista Giovanni Capuano riflette sui criteri della Fifa per l'assegnazione dei 48 posti per il mondiale, ritenuti ingiusti e penalizzanti

Il noto giornalista Giovanni Capuano ha pubblicato sul proprio profilo X un'analisi sui criteri di assegnazione dei 48 posti per il Mondiale che si sta svolgendo in Canada, Stati Uniti e Messico. Per l'opinionista, le scelte della Fifa penalizzano l'Italia e l'Europa favorendo continenti poco avvezzi al valore calcistico.

"Il taglio a 16 squadre del Mondiale (l’avvio della seconda fase con le vecchie formule) cancella due settimane di favolette a uso e consumo di chi ha vissuto mesi godendo per la mancata qualificazione dell’Italia. In corsa restano 7 dall’Europa, 4 dal Sud America, 3 (padrone di casa) di Nord e Centro America e 2 dall’Africa. Sparita l’Asia che ha avuto il regalo di un contingente spropositato per il valore calcistico del movimento: 9 squadre per partorire 3 partite vinte su 29 giocate. E’ la conferma che i criteri della #Fifa sono profondamente ingiusti e penalizzanti per l’Europa".