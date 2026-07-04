Capuano contro i criteri Fifa: "Profondamente ingiusti e penalizzanti per l’Europa"
Il noto giornalista Giovanni Capuano ha pubblicato sul proprio profilo X un'analisi sui criteri di assegnazione dei 48 posti per il Mondiale che si sta svolgendo in Canada, Stati Uniti e Messico. Per l'opinionista, le scelte della Fifa penalizzano l'Italia e l'Europa favorendo continenti poco avvezzi al valore calcistico.
"Il taglio a 16 squadre del Mondiale (l’avvio della seconda fase con le vecchie formule) cancella due settimane di favolette a uso e consumo di chi ha vissuto mesi godendo per la mancata qualificazione dell’Italia. In corsa restano 7 dall’Europa, 4 dal Sud America, 3 (padrone di casa) di Nord e Centro America e 2 dall’Africa. Sparita l’Asia che ha avuto il regalo di un contingente spropositato per il valore calcistico del movimento: 9 squadre per partorire 3 partite vinte su 29 giocate. E’ la conferma che i criteri della #Fifa sono profondamente ingiusti e penalizzanti per l’Europa".
Il taglio a 16 squadre del Mondiale (l’avvio della seconda fase con le vecchie formule) cancella due settimane di favolette a uso e consumo di chi ha vissuto mesi godendo per la mancata qualificazione dell’Italia.— Giovanni Capuano (@capuanogio) July 4, 2026
In corsa restano 7 dall’Europa, 4 dal Sud America, 3 (padrone di… pic.twitter.com/xHC2UmJc1V
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro