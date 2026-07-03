Centenario Napoli, il tifo organizzato lancia il profilo ufficiale per le info sugli eventi
In vista delle celebrazioni per il Centenario del Napoli, il tifo organizzato ha annunciato la nascita del profilo Instagram ufficiale @napolidellagente1926_2026, che diventerà il principale canale di comunicazione per tutti gli appuntamenti dedicati ai cento anni di storia del club azzurro. L'obiettivo è fornire ai tifosi un punto di riferimento unico con aggiornamenti costanti sulle iniziative in programma.
Tutte le informazioni sugli eventi del Centenario
Attraverso il nuovo account verranno pubblicati comunicati, immagini e avvisi utili per permettere ai sostenitori azzurri di partecipare agli eventi organizzati in occasione del Centenario. Il profilo conterrà tutte le indicazioni relative a orari, punti di ritrovo e modalità di partecipazione alle manifestazioni promosse dal tifo organizzato. L'invito rivolto ai tifosi è quello di seguire la pagina per restare aggiornati sul programma delle celebrazioni che accompagneranno uno degli anniversari più importanti della storia del Napoli.
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