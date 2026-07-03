Centenario Napoli, il tifo organizzato lancia il profilo ufficiale per le info sugli eventi

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Nasce il canale Instagram dedicato agli eventi del Centenario del Napoli e alle iniziative del tifo organizzato.

In vista delle celebrazioni per il Centenario del Napoli, il tifo organizzato ha annunciato la nascita del profilo Instagram ufficiale @napolidellagente1926_2026, che diventerà il principale canale di comunicazione per tutti gli appuntamenti dedicati ai cento anni di storia del club azzurro. L'obiettivo è fornire ai tifosi un punto di riferimento unico con aggiornamenti costanti sulle iniziative in programma.

Tutte le informazioni sugli eventi del Centenario

Attraverso il nuovo account verranno pubblicati comunicati, immagini e avvisi utili per permettere ai sostenitori azzurri di partecipare agli eventi organizzati in occasione del Centenario. Il profilo conterrà tutte le indicazioni relative a orari, punti di ritrovo e modalità di partecipazione alle manifestazioni promosse dal tifo organizzato. L'invito rivolto ai tifosi è quello di seguire la pagina per restare aggiornati sul programma delle celebrazioni che accompagneranno uno degli anniversari più importanti della storia del Napoli.