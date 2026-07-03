Ufficialità Allegri, boom di interazioni per il Napoli! I like arrivano anche dai calciatori

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L'annuncio di Allegri scatena l'entusiasmo dei tifosi e raccoglie anche i like di diversi giocatori del Napoli: da Di Lorenzo a Lucca.

L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è diventato ufficiale nella mattinata di oggi. Dopo il tradizionale messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis, il club azzurro ha celebrato l'annuncio anche sui propri canali social con una grafica dedicata. Il post ha immediatamente raccolto migliaia di interazioni e tantissimi messaggi di benvenuto da parte dei tifosi.

Da Di Lorenzo a Lucca: i calciatori applaudono Allegri

Tra i numerosi "mi piace" spuntano anche quelli di diversi calciatori del Napoli. Hanno lasciato il proprio apprezzamento Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Lucca, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Rasmus Hojlund e Stanislav Lobotka. Presenti anche i like di Mathias Ferrante e dell'ex azzurro Eljif Elmas.