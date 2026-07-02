Foto Allegri è già a Napoli…sul presepe: statuetta a San Gregorio Armeno

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In attesa dell’ufficialità del suo approdo al Napoli, Massimiliano Allegri è già “comparso” a San Gregorio Armeno sotto forma di statuina

Si attende soltanto l’annuncio ufficiale e il consueto tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis, ma nel frattempo Massimiliano Allegri è già “arrivato” a Napoli, precisamente tra i vicoli di San Gregorio Armeno. Ovviamente non si tratta dell’allenatore in carne e ossa, bensì di una statuina realizzata da Genny Di Virgilio, storico artigiano del centro storico partenopeo, che ha voluto omaggiare così il nuovo tecnico azzurro.

L’attesa per l’ufficialità e il nuovo corso azzurro

La statuina raffigura Allegri con camicia, cravatta e giacca impreziosita dallo stemma del Napoli sul petto, secondo lo stile tipico del maestro presepiale. In città cresce ormai l’attesa per l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il tecnico toscano firmerà un contratto triennale fino al 2029, raccogliendo la pesante eredità lasciata da Antonio Conte sulla panchina azzurra.