Centenario Napoli, anche le stelle Cavani e Kvara celebrano i 100 anni del club

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Cavani e Kvaratskhelia omaggiano il Napoli con un messaggio social per il Centenario.

Il Centenario del Napoli continua a raccogliere l'affetto di tanti campioni che hanno scritto pagine importanti della storia azzurra. Attraverso i social, anche Edinson Cavani e Khvicha Kvaratskhelia hanno voluto celebrare il traguardo dei 100 anni del club, condividendo messaggi che testimoniano il forte legame rimasto con la maglia partenopea e con i suoi tifosi.

I messaggi di Cavani e Kvaratskhelia: "Auguri Napoli"

L'attaccante uruguaiano ha pubblicato una dedica semplice ma ricca di significato: "100 años Napoli del mío cuore. AUGURI", ricordando così gli anni vissuti in azzurro tra il 2010 e il 2013, periodo che lo ha consacrato come uno degli attaccanti più amati della storia recente del club. Anche Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato alle celebrazioni condividendo una foto con la maglia del Napoli e il messaggio: "100 anni di storia. Auguri, Napoli!", rendendo omaggio alla società con cui ha conquistato lo storico terzo Scudetto.