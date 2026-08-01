Centenario Napoli, Mazzocchi: "Dato tutto per una maglia che sento cucita addosso"
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Mazzocchi celebra il Centenario del Napoli con un emozionante messaggio sui social.
Proseguono le celebrazioni per i 100 anni del Napoli, una giornata speciale accompagnata dai messaggi di affetto di tanti protagonisti del presente e del passato azzurro. Tra questi c'è anche Pasquale Mazzocchi, che attraverso i propri canali social ha voluto rendere omaggio al club con parole cariche di emozione e di appartenenza. Il terzino partenopeo ha ribadito il legame profondo che lo unisce alla maglia del Napoli, vissuta come una seconda pelle.
Mazzocchi: "Ho sempre dato tutto per questa maglia"
"100 anni di storia, di battaglie, di lacrime e di gloria. Napoli non si tifa, si vive, si difende e si ama con tutto il cuore. Fiero di portare questi colori dentro ogni giorno. Mi sono sempre limitato a dare ogni cosa per una maglia che sento cucita addosso. Auguri per i tuoi 100 anni".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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