Chiariello chiarisce: “Solo richiesta di rinvio a giudizio e Napoli già assolto da giustizia sportiva”

"Non divulghiamo inesattezze, come già leggo da molte parti. De Laurentiis NON È STATO AFFATTO RINVIATO A GIUDIZIO, ma i PM HANNO SOLO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO, chiuse le indagini". Così tuona su X Umberto Chiariello, commentando la notizia diffusa dall'Ansa:

"Ora il GIP (il Giudice per le indagini preliminari) fisserà l’udienza dove l’imputato potrà difendersi con i suoi legali e dovrà alfine decidere il GUP (il Giudice per l’udienza preliminare) se eventualmente rinviare a giudizio o archiviare. E se il GUP dovesse decidere per il rinvio, si aprirà un procedimento penale che non darà affatto luogo ad una condanna certa, che potrà intervenire solo a processo chiuso nei vari gradi di giudizio in caso di colpevolezza accertata. Siamo solo alla RICHIESTA, quindi. Che attiene alla giustizia penale, essendo il Napoli prosciolto ben due volte dalla giustizia sportiva. Tanto rumore per nulla".