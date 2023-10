Chiariello: "Insulti ad Ancelotti? Le stesse bestie immonde che vogliono il Garcia Out"

"Chiunque si permette di dire che sono stati mandati dalla stampa è un bastardo".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Ieri è successo qualcosa che non mi è piaciuta per niente. Il Real Madrid è arrivato a Napoli, è andato in albergo, è arrivato Carlo Ancelotti e c’è stata una cosa molto bella che va sottolineata: in sala stampa, all’ingresso di Carlo Ancelotti, la stampa napoletana gli ha tributato un applauso.

Ora si dirà: ‘Ma come? Lo avete criticato e poi lo applaudite?’. Tra i giornalisti napoletani ce ne sono parecchi che l’hanno difeso a spada tratta, ma io non ero tra questi e non condivido gli elogi ad Ancelotti sostenendo che Napoli non ha saputo sfruttare l’occasione di avere un allenatore pluripremiato come lui. Dopo Sarri, defraudato di uno scudetto, è arrivato Ancelotti che sostiene di aver avuto un mercato da 10, nonostante non gli avessero comprato James Rodriguez. Tutta Napoli ha sognato con Carlo Ancelotti.

Perché applaudirlo in sala stampa? Perché resta un grande ed è un gran signore. Ama Napoli, non ha mai gettato veleno su Napoli, gli resterà questo rimpianto di non aver vinto a Napoli e se non l’avessero mandato via per Gattuso forse, negli anni, ci sarebbe anche riuscito. Non avrei mai voluto il cambio, è stato come passare da professore a bidello. Giusti gli applausi in sala stampa. Sono altri che si devono vergognare, Bargiggia che l’ha dato del bollito, chi ha detto che è venuto a Napoli per far allenare il figlio. Quei tifosi che sono andati sotto l’albergo ad insultarlo non rappresentano Napoli, magari le stesse bestie immonde che vogliono il Garcia Out, gli stessi con le magliette A16, gli stessi che fanno casini negli stadi. Non fanno altro che infangare Napoli, non abbiamo bisogno di loro. Chiunque si permette di dire che sono stati mandati dalla stampa è un bastardo. I mandanti di questi animali siete voi animali dei social che alimentate l’odio, voi siete i veri responsabili della vergogna di questa città, bestie immonde che dovreste essere cacciate dal contesto civile".