Chiariello: "Se vogliamo bene al Napoli, aspettiamo il campo per giudicare Garcia e Natan"

"Parliamoci chiaro: dopo Spalletti e Kim (due grandi rivelazioni come vincenti) per chiunque arrivi - anche il migliore al mondo - è durissimo reggere il confronto".

Natan è ad un passo dal diventare un nuovo difensore del Napoli, il giornalista Umberto Chiariello scrive su Twitter: "Parliamoci chiaro: dopo Spalletti e Kim (due grandi rivelazioni come vincenti) per chiunque arrivi - anche il migliore al mondo - è durissimo reggere il confronto. Quindi attendiamo con fiducia Garcia e Natan ed aspettiamo il campo per giudicare. Se vogliamo bene al Napoli".