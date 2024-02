De Giovanni demolisce Mazzarri: “Incapacità, confusione e non ha dignità per dimettersi!"

Attraverso un post sul suo profilo Facebook, lo scrittore Maurizio De Giovanni fa un duro attacco a Walter Mazzarri dopo il pareggio col Genoa

Attraverso un post sul suo profilo Facebook, lo scrittore Maurizio De Giovanni fa un duro attacco a Walter Mazzarri dopo il pareggio col Genoa: "C’è un luogo rimasto miracolosamente esente da questa eccentrica utopia chiamata meritocrazia. Un luogo dove si possono mostrare senza remore la propria incapacità, l’assenza di idee, la confusione e tutte le paure, la mancanza di aggiornamento e anche di residua dignità professionale. Ma non vi accalcate, è un posto singolo ed è già occupato. È la panchina del Napoli".

Poi, in risposta a un commento indignato per aver parlato di dignità professionale: "Ne sono pienamente convinto. Un minimo di dignità professionale porterebbe necessariamente alle dimissioni. Quindi ribadisco, né il precedente né l’attuale allenatore hanno dignità professionale. Come ebbe il grande Mazzone, dopo tre partite".