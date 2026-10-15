Napoli in ritiro? Alvino smentisce: “Mai valutato, squadra isolata dal fastidiosa rumore di fondo”

Napoli in ritiro? Alvino smentisce: “Mai valutato, squadra isolata dal fastidiosa rumore di fondo”
Oggi alle 10:14Dai social
di Arturo Minervini
Si lavora a Castel Volturno in totale unità d'intenti e con la massima concentrazione

Nessun ritiro punitivo per il Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia. A chiarirlo è il giornalista Carlo Alvino, che attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X ha smentito categoricamente questa possibilità, sottolineando il clima di compattezza che si respira a Castel Volturno.

Alvino smentisce le voci sul ritiro: "Mai preso in considerazione! Totale unità d'intenti"

Queste le sue parole: "Nessun ipotesi di ritiro in casa Napoli! Mai presa in considerazione! Si lavora a Castel Volturno in totale unità d'intenti e con la massima concentrazione, isolati dal fastidioso “rumore di fondo” e proiettati unicamente sulla prossima fondamentale partita a Venezia!".