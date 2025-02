De Luca: "Rigori non dati, ammonizioni invertite, menati dall’inizio alla fine: FABBRIca dell’orrore!"

Il giornalista Diego De Luca ha commentato il pari tra Roma e Napoli su X, soffermandosi sull'arbitraggio di Fabbri: "Rigori non dati, ammonizioni invertite, menati dall’inizio alla fine: FABBRIca dell’orrore. Siamo sempre li: se non vai in doppia cifra sulla seconda diventa un’impresa titanica vincerlo. Avanti (con più coraggio)".