De Luca s’interroga: “Modi condannabili, ma qualcuno si è chiesto cosa è successo con Sky?”

Il giornalista Diego De Luca, attraverso un post sul suo profilo X, ha commentato la sfuriata di De Laurentiis contro Sky Sport: "Tralasciando i modi totalmente condannabili (solidarietà al collega ed amico Max Ugolini): prima Dazn, ora Sky. Qualcuno si è chiesto o chiederà a De Laurentiis cosa sia successo con le tv? Suppongo che qualcosa debba essere accaduto, no?! Ripeto per gli integralisti: modi condannabili, non esiste interrompere così un’intervista. Per arrivare a tanto, peró, qualcosa sarà successo".