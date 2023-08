Del Genio: "I centrocampisti sono 5, lo scorso anno erano 7: il posto per Gabri Veiga c'è!"

"Tutti gli altri racconti sono frutto di un'informazione fatta sotto dettatura".

Serve un'uscita nel centrocampo del Napoli per l'acquisto di Gabri Veiga? Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, scrive sui propri social: "Demme ai saluti, Gaetano in prestito quando si vuole. I centrocampisti sono 5. Lo scorso anno erano 7. Il posto per Gabri Veiga c'è, eccome se c'è. Tutti gli altri racconti sono frutto di un'informazione fatta sotto dettatura".